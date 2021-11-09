Народный календарь. Что запрещено делать в день Параскевы Пятницы, 10 ноября

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10 ноября Православная церковь почитает память Святой Параскевы, имя которой стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам. Поэтому неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе начали называть Пятницкой.

Существуют определенные запреты для этого дня:

Кто 10 ноября много смеется, потом будет плакать. Поэтому старались особо не веселиться и вести себя сдержанно.

Нельзя мыть полы, иначе на том свете придется в помоях валяться.

Запрещается чистить дымоход, потому что может случиться несчастье.

Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. Считается, что вместе с деньгами вы передаете в чужие руки судьбу будущего малыша.

Нельзя купаться, мыть голову и, по возможности, посуду. Старайтесь в этот день меньше контактировать с водой.

Приметы погоды:

Если иней на деревьях, то будет мороз.

Утром туман — к оттепели.

Пока все листья с вишни не опадут, зима не наступит.

Увидеть в этот день белку — к потеплению.

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Именины отмечают: Максим, Арсений, Дмитрий, Павел, Кузьма, Георгий, Неонила, Прасковья, Анна, Афанасий.