Народный календарь. Что запрещено делать в день Параскевы Пятницы, 10 ноября
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
10 ноября Православная церковь почитает память Святой Параскевы, имя которой стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам. Поэтому неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе начали называть Пятницкой.
Существуют определенные запреты для этого дня:
- Кто 10 ноября много смеется, потом будет плакать. Поэтому старались особо не веселиться и вести себя сдержанно.
- Нельзя мыть полы, иначе на том свете придется в помоях валяться.
- Запрещается чистить дымоход, потому что может случиться несчастье.
- Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. Считается, что вместе с деньгами вы передаете в чужие руки судьбу будущего малыша.
- Нельзя купаться, мыть голову и, по возможности, посуду. Старайтесь в этот день меньше контактировать с водой.
Приметы погоды:
Если иней на деревьях, то будет мороз.
Утром туман — к оттепели.
Пока все листья с вишни не опадут, зима не наступит.
Увидеть в этот день белку — к потеплению.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Максим, Арсений, Дмитрий, Павел, Кузьма, Георгий, Неонила, Прасковья, Анна, Афанасий.
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