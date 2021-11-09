Москвичи выберут победителей конкурса эссе

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Участники проекта «Активный гражданин» выберут пять лучших работ конкурса эссе «Москва глазами молодежи» из десяти отобранных жюри. Голосование пройдет с 8 ноября по 9 декабря.

Кроме написания эссе, участники конкурса должны были снять пятиминутный видеоролик на одну из предложенных им тем: «Представь себя в роли гида»; «Digital-туризм. Новые идеи»; «Я — лучший тревел-блогер»; «Тренды молодежного туризма» и «Гостеприимный москвич».

— Мы получили 128 работ от студентов в рамках конкурса эссе «Москва глазами молодежи». Это невероятно интересно — увидеть наш город таким, каким его представляет молодое поколение, — передает слова заместителя председателя столичного комитета по туризму, организатора конкурса, Алины Арутюновой официальный сайт мэра Москвы.

В состав жюри конкурса вошлипредставители комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Музея Москвы и других учреждений. Они отобрали 10 финалистов, из которых участники «Активного гражданина» теперь выберут пятерых победителей.

— Наши «активные граждане» много знают о Москве, буквально сейчас они подтверждают это своими правильными ответами в викторинах о столице в рамках «Осеннего марафона». Поэтому работы участники голосования могут оценить как по форме, так и по содержанию, — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.

Победители конкурса получат призы, среди которых награда комитета по туризму, прогулка по Останкинской телебашне и экскурсия по Большой спортивной арене спорткомплекса «Лужники». Также они смогут пройти во второй этап конкурса, который будет представлять собой стажировку в правительстве Москвы.

Ранее, 3 ноября, сообщалось о начале отборочного этапа Московской олимпиады школьников для учеников 5–11-х классов. Новый сезон интеллектуальных соревнований начнется с олимпиады по физике.