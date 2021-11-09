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Около 37 тысяч участников «Активного долголетия» посетили экскурсии в 2021 году

Ирина Игнатенко

Общество
Около 37 тысяч участников «Активного долголетия» посетили экскурсии в 2021 году
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Около 37 тысяч пожилых людей побывали в этом году на экскурсиях по Московской областии посмотрели местные достопримечательности в рамках программы «Активное долголетие», сообщает портал «Подмосковье сегодня»со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Всего за этот период пенсионеры посетили свыше 2,6 тысячи пешеходных и автобусных экскурсий. Они побывали в Сергиевой лавре, храме святых Бориса и Глеба, Дмитровском кремле, Новоиерусалимском мужском монастыре, парке «Патриот» и в других значимых исторических, культурных и религиозных локациях.

В регионе регулярно добавляют новые маршруты для участников клуба.

Программа «Активное долголетие» реализуетсяв регионе с 2019 года. Ее главная задача — вовлечь пожилых людей в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков.

До этого сообщалось, что новые занятия появились в подмосковных клубах «Активного долголетия». Теперь участникам доступны новые командные активности: мини-футбол, волейбол, баскетбол, петанк, настольный теннис, бадминтон.

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