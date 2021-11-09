Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов ушел в отставку

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Юрий Ермолов, глава Мосгоризбиркома, покинул свой пост. Об этом 9 ноября сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

По ее словам, уйти в отставку Ермолова заставили личные причины. Однако он остается членом избирательной комиссии.

Также ЦИК рекомендовал назначить членом Московской городской избирательной комиссии Ольгу Кириллову. Памфилова отметила, что Кириллова играла значительную роль в общественном штабе по наблюдению за выборами. Особенно председатель ЦИК отметила ее принципиальность, профессионализм и отзывчивость.

— Надеюсь, и на должности председателя комиссии, куда мы ее будем рекомендовать, она проявит эти свои качества, — передает слова Памфиловой РИА Новости.

В сентябре Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам в РФ уже будет работать единая система электронного голосования. Она также отметила, что в следующий раз избирателям не будет предложена опция отложенного голосования, потому как эта функция является очень «объемной».