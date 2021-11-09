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Врач объяснил, к чему приводит неправильное применение антибиотиков в пандемию

Дарья Чентаева

Общество
Врач объяснил, к чему приводит неправильное применение антибиотиков в пандемию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Из-за нерационального использования антибиотиков во время пандемии коронавируса спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно вырос. Об этом сообщил внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

По словам Чуланова, с 1985 года ученые создали четыре новых вида антибиотикорезистентности, но за последние 30 лет не открыли ни одного принципиально нового антибиотика.

— В период пандемии очень широко применялись антибиотики для лечения пневмонии, но в их применении не было никакой необходимости. И сегодня это привело к тому, что уже в этом году спектр возбудителей, имеющих антибиотикорезистентность, значительно расширился, — пояснил Чуланов в ходе пленарного заседания международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021», передает РИА Новости.

Ранее врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников сообщил, что при лечении COVID-19 дома нельзя принимать противовирусные и антибиотики. Как утверждает Мельников, на коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут.

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