Врач рассказал, при каком насморке нужно срочно бежать в больницу

Фото: Pexels

Если насморк не проходит на пятый день и общее состояние больного ухудшается, нужно обращаться за медицинской помощью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

— Когда прозрачные выделения становятся белесыми, а после — желтыми и загустевают, появляются неприятный запах, давящие ощущения, боль — это переход из состояния острого ринита в гайморит. Следующая стадия — воспаление какой-то из околоносовых пазух. Скореевсего, это будет гайморова пазуха. Она наиболее уязвима. А вот боль под глазом, болезненные ощущения при наклоне головы вниз, ощущение перекатывания жидкости на уровне щеки, давящая боль, которая может переходить на зубы, — это все симптомы гнойного гайморита, — уточнил врач.

Как добавил Зайцев, в некоторых случаях насморк сигнализирует об аллергическом рините. Обычно этот симптом сезонный и встречается весной, когда цветут многие растения. Либо человек попадает в общество каких-то домашних животных, с которыми раньше не сталкивался, или насморк появляется после использования новой подушки. В таких случаях симптом проходит сразу после того, как человек удаляется от источника первопричины, пояснил лор-врач. Тогда уже не помешает и консультация аллерголога.

Главной ошибкой при самостоятельном лечении насморка Зайцев назвал «упущенное время». Это когда пациенты приходят к врачу уже с хроническим воспалением. В таком случае лечение дается тяжелее, приходится переводить заболевание в стадию ремиссии, пояснил собеседник «ВМ». Самый негативный сценарий — хирургическое вмешательство при затрудненном носовом дыхании, заключил врач.