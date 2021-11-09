Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, при каком насморке нужно срочно бежать в больницу

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказал, при каком насморке нужно срочно бежать в больницу
Фото: Pexels

Если насморк не проходит на пятый день и общее состояние больного ухудшается, нужно обращаться за медицинской помощью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

— Когда прозрачные выделения становятся белесыми, а после — желтыми и загустевают, появляются неприятный запах, давящие ощущения, боль — это переход из состояния острого ринита в гайморит. Следующая стадия — воспаление какой-то из околоносовых пазух. Скореевсего, это будет гайморова пазуха. Она наиболее уязвима. А вот боль под глазом, болезненные ощущения при наклоне головы вниз, ощущение перекатывания жидкости на уровне щеки, давящая боль, которая может переходить на зубы, — это все симптомы гнойного гайморита, — уточнил врач.

Как добавил Зайцев, в некоторых случаях насморк сигнализирует об аллергическом рините. Обычно этот симптом сезонный и встречается весной, когда цветут многие растения. Либо человек попадает в общество каких-то домашних животных, с которыми раньше не сталкивался, или насморк появляется после использования новой подушки. В таких случаях симптом проходит сразу после того, как человек удаляется от источника первопричины, пояснил лор-врач. Тогда уже не помешает и консультация аллерголога.

Главной ошибкой при самостоятельном лечении насморка Зайцев назвал «упущенное время». Это когда пациенты приходят к врачу уже с хроническим воспалением. В таком случае лечение дается тяжелее, приходится переводить заболевание в стадию ремиссии, пояснил собеседник «ВМ». Самый негативный сценарий — хирургическое вмешательство при затрудненном носовом дыхании, заключил врач.

Читайте также:
насморкВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Все мнения
О проекте