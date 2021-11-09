Ученый объяснил, нужно ли обрабатывать телефон антисептиком

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Во время пандемии коронавируса излишне обрабатывать телефон антисептиками. Прикасаясь к грязному смартфону, заразиться COVID-19 вряд ли возможно. Об этом «Вечерней Москве» заявил микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

— Телефон в руках, на столе — это источник других вирусов, кишечных бактерий. Если есть привычка руками трогать нос, рот и все остальное, то вы не коронавирус занесете, а стафилококки, иные бактерии, — объяснил эксперт.

Академик также назвал чрезмерным обработку санитайзерами упаковок с продуктами и использование врачами, лечащими больных коронавирусом, противочумных костюмов.

— Привочумные костюмы не несут никакой смысловой нагрузки. Потому что вирус попадает в организм через дыхательные пути, а медики работают в них сутками и получают другие заболевания, — добавил Зверев.

В вопросах профилактики коронавируса академик призвал придерживаться разумных подходов. Каких-либо серьезных ограничений в повседневных привычках инфекция вызывать не должна. И за руки людям здороваться можно, и обниматься, заключил он.

Академик Виталий Зверев ранее дал большое интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал о борьбе с вирусами, вакцинации и иммунитете человека.