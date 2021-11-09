«Ценю месяцы и минуты»: Маликов рассказал об опыте отцовства во взрослом возрасте

Фото: Instagram / dmitriy_malikov

Российский певец Дмитрий Маликов рассказал о своем втором опыте отцовства — во взрослом возрасте. Артист признался, что с возрастом его отношение к отцовству стало более серьезным. Все свободное время он уделяет своим детям: 21-летней Стефании и Марку, которому сейчас три года.

Маликов отметил, что младший ребенок вызывает у него в настоящее время больше тревоги.

— Самое приятное — это то, что он у меня есть. Сын ориентируется на папу, очень любит спорт и любит бороться. Марк сразу так заговорил, что сейчас знает слово «карбюратор», сложные слова выговаривает. Больше ценю месяцы и минуты, пока сын маленький, потому что это все проходит очень быстро, — поделился певец в эфире «Русского радио».

Артист уточнил, что нянь для маленького сыночка он подбирает самостоятельно.

Маликов заключил, что из-за малыша Марка он сам чувствует себя очень молодым и энергичным. По его словам, главное — самому поддерживать свое здоровье, чтобы быть достойным отцом.