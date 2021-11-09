Спасатели нашли тела двух членов экипажа затонувшего в Белом море судна

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Водолазы нашли в корпусе затонувшего в Белом море корабля «Фаворит» тела двух членов экипажа, которые были включены в список пропавших без вести. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил источник в местных экстренных службах.

— В корпусе судна водолазы обнаружили два тела, они подняты на поверхность, — рассказал собеседник РИА Новости.

5 октября сообщалось, что в Кандалакшском заливе в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области судно «Фаворит», на борту которого находились четверо мужчин и одна женщина, подало сигнал бедствия. Для спасения людей к месту происшествия отправились сотрудники МЧС.

В этот же день девушку и молодого человека обнаружили живыми на берегу Белого моря. Выжившая в кораблекрушении позже скончалась от переохлаждения в карете скорой помощи.

Также 5 октября старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская сообщила «Вечерней Москве», что по факту крушения маломерного судна в акватории Белого моря возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».

6 октября в МЧС РФ заявили, что спасатели обнаружили тело члена экипажа частного судна «Фаворит», затонувшего в Белом море.