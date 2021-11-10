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Участники Московского инновационного кластера представили проекты против COVID-19

Евгений Белоусов

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Участники Московского инновационного кластера представили проекты против COVID-19
Сергей Собянин

На онлайн-платворме Московского инновационного кластера (МИК) открылся раздел «Технологии против COVID-19», в котором собраны разработки для создания комфортной среды и работы предприятий во время пандемии.

По словам руководителя Департамента предпринимательство и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, в разделе уже представлено 36 проектов, которые разработали финалисты технологических конкурсов. Проекты, утверждает Фурсин, помогут предприятиям работать в привычном режиме, когда будут сняты ограничения, а также уменьшить риски распространения коронавируса.

Всего в разделе шесть категорий для разного рода предприятий: медицинских учреждений, проекты для которых позволяют врачам безопасно вести прием пациентов; ресторанов, с проектами по ведению виртуальной книги отзывов и дезинфекции помещений; учебных заведений, среди проектов для которых автоматизированная платформа обучения, не требующая присутствия лектора. Кроме этого, категории организации мероприятий и туризма, удаленной работы персонала и безопасной среды бизнеса.

Пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы отмечает, что на странице «Технологии против COVID-19»можно ознакомиться с эффективными бизнес-решениями для различных компаний, связанными с коронавирусом, ознакомиться с сервисам платформы, которые оказывают нефинансовую поддержку, посмотреть специализированные вебинары, а также узнать о финансовых мерах поддержки Правительства Москвы, передает слова пресс-службы официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 31 октября, стало известно, что для московских предпринимателей записали подкасты об основах SMM. В рамках аудиолекций бизнесмены узнают, как правильно продвигать свои услуги в социальных сетях.

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