Оплата штрафа за несвоевременную замену паспорта будет доступна со скидкой

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В России можно будет со скидкой оплатить штраф за несвоевременную замену паспорта. Такая возможность доступна в проекте процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП). Согласно ему, в течение 20 дней после истечения срока разрешено оплатить только половину от суммы штрафа, сообщила в среду, 10 ноября, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

— Это правило в проекте ПКоАП действует для всех нарушений, не являющихся грубыми, за некоторыми исключениями. Так, уплатить штраф в половинном размере в течение 20 дней будет можно за несвоевременную замену гражданином паспорта, пропуск обязанным лицом срока подачи налоговой декларации, за нарушения в сфере контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд и ряд других, — рассказала она ТАСС.

Сенатор участвует в доработке новой редакции Кодекса РФ. Рукавишникова отметила, что это касается правонарушений, совершенных не только физическими лицами, но и должностными, юридическими, а также индивидуальными предпринимателями. Скидка доступна для формальных правонарушений, которые не обладают высокой степенью общественной опасности. Вроде непредоставления в срок декларации о доходах.

2 ноября сообщалось, что новые правила медосвидетельствования автовладельцев могут вступить в силу в России с 1 марта 2022 года. Об этом свидетельствует проект приказа Министерства здравоохранения РФ. В пояснительной записке уточняется, что новые методы позволят обеспечить безопасность на дорогах, а также более оперативно выявлять употребление психоактивных веществ среди водителей