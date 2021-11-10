Эксперты назвали самый опасный стиральный порошок

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Специалисты «Росконтроля» протестировали несколько популярных в России стиральных порошков от разных брендов. Они проверили токсичность товаров и их моющую способность. Соответствующее исследование опубликовано на сайте компании.

Эксперты протестировали бытовую химию под следующими наименованиями — «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.

Порошок Sorti стал лидером по набранным баллам. Он соответствует стандартам, имеет среднюю моющую способность, но оставляет на вещах поверхностно-активные вещества (ПАВ) даже после третьего полоскания. Поэтому специалисты рекомендуют дополнительно споласкивать постиранные вещи.

«МИФ», BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» также справились с тестами, но показали чуть худший результат, чем лидер. Разница в них заключается в моющей способности. Например,у «МИФ» и Tide она высокая, а у «Биолана» оказалась ниже средней. При этом все порошки оставляют после себя ПАВ.

Не прошел тест порошок AOS/«Я родился» — по мнению экспертов «Росконтроля» он не соответствует требованиям безопасности по показателю «индекс токсичности». Моющая способность у него оказалась ниже средней.

Отмечается, что все представленные порошки вышли за пределы нормы по «индексу токсичности», но не настолько опасны. Минимальная токсичность у стирального порошка Sorti, передает Пятый канал.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не имеет пересечений с государственным контролем качества товаров.