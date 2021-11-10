Временно изменится схема движения в трех районах Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проезд Серебрякова Карта всех событий

В связи с проведением дорожных, инженерных и строительных работ временно ограничат движение на улицах в трех районах — Свиблово, Южное Бутово и Ломоносовский. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Москвы.

С 13 по 30 ноября в проезде Серебрякова будет ограничено движение автомобилей.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Также движение автомобилей будет ограничено на улице Академика Понтрягина с 15 ноября 2021-го по 4 июля 2022 года.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Также с 15 ноября 2021-го по 17 января 2022 года изменится схема движения на Ленинском проспекте и его дублере из-за строительства метро, говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

В Москве одностороннее движение будет действовать на участке улицы Сафоновской в Можайском районе. Новая схема движения начнет действовать с 25 ноября. Она позволит решить проблему встречного разъезда. Минимальная ширина дороги на этом участке улицы составляет 5,1 метра. Пока на участке сложно разъезжаться транспорту. После изменений движение станет удобным и безопасным.