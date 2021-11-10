«Могут скрываться серьезные болезни»: пульмонолог Пальман назвал причины затяжного кашля

Фото: Pexels

В течение жизни каждый человек сталкивается с кашлем. Как правило, это явление проходит за пару недель или несколько дней. Но бывает и так, что оно продолжается месяц и доставляет серьезный дискомфорт человеку. О причинах затяжного кашля и о том, что с ним делать, «Вечерней Москве» рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

По словам специалиста, кашель — это одна из самых частых жалоб, с которой пациенты обращаются к медикам. В общей сложности есть больше пятидесяти заболеваний, вызывающих данный рефлекс организма, и только часть из них связана с легкими. Самое главное — вовремя обратиться к врачу.

— Это еще и лор-заболевания (ухо, горло, нос), заболевания желудочно-кишечного тракта. Но здесь все зависит от того, насколько кашель досаждает человеку. Если это мучительный кашель, не желающий проходить, то надо как можно быстрее обратиться к врачу. Если это небольшое подкашливание и человек представляет его причину, например, переболел какой-то инфекцией, то можно подождать месяц и больше при условии, что все имеет тенденцию к улучшению, — объяснил эксперт.

Из списка более чем пятидесяти болезней, отмечает он, существует всего несколько, на которые приходится 80 процентов всех обращений. Это бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), патологии верхних дыхательных путей и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, проявляющаяся чаще всего изжогой.

— Поэтому, когда человек говорит доктору, что у него изжога и кашель, диагноз можно ставить практически по телефону, — пояснил медик.

А вот если у человека нет изжоги, а только изнуряющий кашель, то за этим могут скрываться самые разные болезни, сказал Пальман. И человек, не имеющий специальных знаний, вряд ли сможет отличить, где кашель свидетельствует о затянувшейся простуде, а где он является индикатором рака, туберкулеза или тяжелого иммунного поражения легких. Так что шутить с кашлем не стоит, заключил пульмонолог.