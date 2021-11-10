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Сергей Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Евгений Белоусов

Общество
Сергей Собянин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил личный состав и ветеранов Главного управления МВД России по Москве с профессиональным праздником. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр выразил благодарность сотрудникам МВД за их добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга и за внимательное отношение к людям, а также за огромный вклад в превращение Москвы в безопасный город. Он отметил, что со своей стороны столичное правительство будет продолжать помогать улучшать материально-техническую базу правоохранительных органов и оказывать социальную поддержку тем, кто стоит на страже закона.

— Люди мужества и чести, вы посвятили себя благородному и важному делу — борьбе с преступностью, защите жизни, достоинства и прав граждан. С вами и вашей службой миллионы людей связывают надежды на безопасность, — говорится в поздравлении.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД, а также гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу. Отдельные слова благодарности глава государства адресовал ветеранам МВД. Путин поблагодарил их за высокий профессионализм и мужество, верность долгу в мирное время и при выполнении боевых задач.

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