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В Петербурге планируют разгрузить 20 процентов дорог от личного автотранспорта

Ирина Игнатенко

Общество
В Петербурге планируют разгрузить 20 процентов дорог от личного автотранспорта
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Петербурге планируют создать несколько транспотно-пересадочных узлов, которые позволят разгрузить дороги от большого количества транспорта.

Первым транспортно-пересадочным узлом Северной столицы станет «Старая Деревня». Там планируется объединить все виды транспорта — троллейбусы, автобусы, трамваи, метро, пригородные электрички, создать зону перехватывающих парковок. В состав ТПУ также войдут коммерческие, медицинские, досуговые и общественно-деловые площадки, а также культурные центры, гостиницы, спортивные и прочие объекты, передает Nation News.

По словам лидера проекта по созданию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Александра Коломина, новые транспортные узлы привлекут немало автолюбителей, которые пересядут на общественный транспорт.

— Есть предварительные цифры: до 20 процентов пользователей личного автотранспорта готовы отказаться от него при условии создания транспортно-пересадочных узлов, организации перехватывающих парковок, — отметил он.

Это позволит существенно снизить транспортную нагрузку в различных районах города, ликвидировать заторы, считают эксперты.

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