Соединительная ветвь Киевского направления МЖД свяжет западные районы столицы с центром

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Утвержден проект развития территории между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги. В его рамках появится соединительная ветвь, сообщила 10 ноября председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, Киевское направление МЖД на сегодняшний день — единственное тупиковое из десяти направлений железной дороги. Появление соединительного участка, который в будущем войдет в состав МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный, поможет жителям передвигаться по городу. Соединительная ветвь начнется в районе Поклонной горы, пройдет через территорию «Сити» и выйдет к Белорусскому вокзалу, уточняет Княжевская.

Также предусмотрена постройка четырех новых станций: Кутузово, Камушки, Поклонная и Ермакова Роща. Две из них — Кутузово и Камушки — с пересадкой на МЦК.

Для удобства горожан, которые работают в деловом квартале, подразумевается строительство подземной пешеходной галереи между станцией Тестовская и территорией «Сити».

— После реализации проекта пассажиры смогут не только пересесть на новый диаметр, а воспользоваться большой кольцевой линией и радиальными направлениями, а также комфортно, без пересадок доехать до Белорусского вокзала, — отметила Княжевская.

Уточняется, что общая протяженность соединительной ветви составит порядка восьми километров.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что три новых станции откроют до конца текущего года на четвертом маршруте Московских центральных диаметров.