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За сутки в России зафиксировали 1239 летальных исходов из-за COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За сутки в России зафиксировали 1239 летальных исходов из-за COVID-19
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В России за сутки выявили 38 058 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в оперштабе Москвы.

При этом у 8,4 процента не обнаружено клинических проявлений вируса.

За сутки в России зафиксировали 1239 летальных исходов из-за COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Российские медики за сутки вылечили 34 565 пациентов. Количество летальных исходов составило 1239.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

За сутки в России зафиксировали 1239 летальных исходов из-за COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

В этот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения. По его словам, нужно с детства приучать людей, что прививаться необходимо.

Недавно Гинцбург сообщил, что никаких нареканий по поводу побочных действий вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», КовиВак» от Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.

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