Синоптик сообщила, что россиян ждет снежная европейская зима

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Предстоящая зима в России будет мягкой, с большим количеством снега, а температура воздуха в среднем установится на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказала ведущий специалист Центра «Фобос» Елена Волосюк.

— Последние расчеты гидродинамических моделей позволяют нам сделать вывод о том, что предстоящей зимой снега будет с избытком. А вот сильных и продолжительных морозов ждать не стоит, — отметила она в интервью «МИР 24».

По словам синоптика, температурный режим в целом на грядущую зиму ожидается немного мягче средних многолетних значений».

При этом Елена Волосюк добавила, что из-за частых оттепелей высота снежного покрова, скорее всего, не будет рекордной, хотя снег будет выпадать часто, а снегопады будут обильными.

По ее словам, погода в центре европейской части России будет приобретать черты мягкой европейской зимы.

До этого метеоролог сообщила, когда в Москве образуется устойчивый снежный покров. Синоптик отметила, что в Москве снежный покров начинает формироваться в среднем в конце ноября.

Источник: mir24.tv