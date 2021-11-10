Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик сообщила, что россиян ждет снежная европейская зима

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик сообщила, что россиян ждет снежная европейская зима
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Предстоящая зима в России будет мягкой, с большим количеством снега, а температура воздуха в среднем установится на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказала ведущий специалист Центра «Фобос» Елена Волосюк.

— Последние расчеты гидродинамических моделей позволяют нам сделать вывод о том, что предстоящей зимой снега будет с избытком. А вот сильных и продолжительных морозов ждать не стоит, — отметила она в интервью «МИР 24».

По словам синоптика, температурный режим в целом на грядущую зиму ожидается немного мягче средних многолетних значений».

При этом Елена Волосюк добавила, что из-за частых оттепелей высота снежного покрова, скорее всего, не будет рекордной, хотя снег будет выпадать часто, а снегопады будут обильными.

По ее словам, погода в центре европейской части России будет приобретать черты мягкой европейской зимы.

До этого метеоролог сообщила, когда в Москве образуется устойчивый снежный покров. Синоптик отметила, что в Москве снежный покров начинает формироваться в среднем в конце ноября.

Источник: mir24.tv

Читайте также:
Погодазимасиноптик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Все мнения
О проекте