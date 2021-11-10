ФСИН уволила 18 сотрудников после информации о пытках в колонии в Саратове

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По отрицательным мотивам уволены 18 сотрудников из управления ФСИН по Саратовской области после проверок фактов истязаний заключенных. Об этом сообщил врио главы ведомства Антон Ефаркин в среду, 10 ноября.

— Была ситуация, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место, — рассказал представитель ведомства.

По данному факту возбуждено, по его словам, пять уголовных дел. К строжайшей дисциплинарной ответственности привлечено 11 служащих, отметил Ефаркин в эфире «ГТРК Саратов».

6 октября сообщалось, что директор ФСИН Александр Калашников подписал указ об увольнении начальника тюремной больницы в Саратовской области, где пытали заключенных. Также вместе с начальником больницы уволены еще три сотрудника.

Все четверо уволены «по отрицательным мотивам». В одной из тюрем под Саратовом в отношении заключенного совершали действия насильственного характера.

Соответствующее видео появилось в Сети 4 октября. По словам автора публикации, надругательство было зафиксировано в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН под Саратовом.

СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных. Уточняется, что два дела возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще два — по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».