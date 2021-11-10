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Шоумен Гоген Солнцев рассказал, как планирует назвать дочь

Ирина Игнатенко

Общество
Шоумен Гоген Солнцев рассказал, как планирует назвать дочь
Фото: youtube.com/Super

Шоумен Гоген Солнцев рассказал, какое имя планирует дать свой дочери. Он отметил, что назовет девочку в честь бывшей жены, которая теперь стала его тещей.

Ранее Гоген Солнцев женился на своей падчерице Полине, ради которой бросил ее мать Екатерину Терешкович. В настоящее время Полина находится на втором месяце беременности.

— Полина чувствует себя прекрасно. У нас будет дочка. Назовем в честь тещи. У Полины я не спрашивал, против ли она такого имени, — рассказал он в комментарии Life.ru.

Шоумен также отметил, что потратил на свадьбу большое количество денег — около 10 миллионов рублей. Солнцев добавил, что, когда нормализуется ситуация с распространением коронавирусной инфекции, он с супругой планирует поехать в Доминикану.

Ранее, 11 октября, Гоген Солнцев сообщил о разводе со своей женой Екатериной Терешкович, опубликовав в социальных сетях фотографию свидетельства о расторжении брака. До этого Солнцев сообщил о предательстве Терешкович. Он отметил, что из-за ее поведения у него начались депрессия и апатия.

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