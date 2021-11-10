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Скончалась первая жена Александра Збруева актриса Валентина Малявина

Дарья Чентаева

Общество
Скончалась первая жена Александра Збруева актриса Валентина Малявина
Фото: kino-teatr.ru

Скончалась первая супруга советского и российского актера Александра Збруева актриса Валентина Малявина. Она ушла из жизни 30 октября в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Валентина Малявина родилась в столице 18 июня 1941 года. В 1962 году стала выпускницей Театрального училища имени Щукина и была принята в труппу Театра имени Ленинского комсомола. В 1965–1979 годы актриса играла в Театре имени Вахтангова. В 1979 году Малявина перешла в Театр-студию киноактера, где служила вплоть до 1983 года.

В 1993 году Валентина Малявина была удостоена звания заслуженной артистки России.

За свою карьеру актриса исполнила свыше 40 ролей в различных фильмах. Широкую популярность Малявиной принесли роли в фильмах «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны», говорится в сообщении.

Последние годы жизни Малявина провела в пансионате для престарелых. Звезда отечественного кинематографа жаловалась на проблемы со слухом и зрением.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

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