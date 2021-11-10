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Актриса Татьяна Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала «Сваты»

Ирина Игнатенко

Общество
Актриса Татьяна Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала «Сваты»
Татьяна Кравченко побывала с героями «Сватов» на горнолыжном курорте / Фото: @tat_kravchenko/ Аккаунт Татьяны Кравченко в Instagram

Актриса Татьяна Кравченко рассказала о съемках продолжения сериала «Сваты». По ее словам, она очень расстроилась, когда ранее было принято решение приостановить сериал. Но затем создатели изменили свое решение.

— Идут уже съемки в Белоруссии. Как же это хорошо! Полюбился наш сериал. Добрый, юморной, честный он, — отметила она в комментарии argumenti.ru.

Актриса призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько, она похожа на нее многими чертами характера.

Кравченко отметила, что очень любитэтот сериал и «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения, например, с Федором Добронравовым.

Актриса добавила, что пока не может назвать точную дату выхода новых серий, отметив, что это будут решать прокатчики.

Первый сезон украинского многосерийного фильма «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, шестой сезон был показан в 2013-м. Сериал приобрел широкую популярность, в том числе и у российского зрителя.

До этого актриса из сериала «Сваты» Инна Королева рассказала, когда выйдет новый сезон. По ее словам, это должно произойти в ноябре.

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