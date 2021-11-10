Актриса Татьяна Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала «Сваты»
Актриса Татьяна Кравченко рассказала о съемках продолжения сериала «Сваты». По ее словам, она очень расстроилась, когда ранее было принято решение приостановить сериал. Но затем создатели изменили свое решение.
— Идут уже съемки в Белоруссии. Как же это хорошо! Полюбился наш сериал. Добрый, юморной, честный он, — отметила она в комментарии argumenti.ru.
Актриса призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько, она похожа на нее многими чертами характера.
Кравченко отметила, что очень любитэтот сериал и «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения, например, с Федором Добронравовым.
Актриса добавила, что пока не может назвать точную дату выхода новых серий, отметив, что это будут решать прокатчики.
Первый сезон украинского многосерийного фильма «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, шестой сезон был показан в 2013-м. Сериал приобрел широкую популярность, в том числе и у российского зрителя.
До этого актриса из сериала «Сваты» Инна Королева рассказала, когда выйдет новый сезон. По ее словам, это должно произойти в ноябре.