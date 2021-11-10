Москвичу выписали штраф в размере 50 тысяч рублей за сбыт поддельных сертификатов о вакцинации

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Троицкий суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. 34-летнему жителю столицы Геннадию Моисееву предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры по городу в среду, 10 ноября.

Уточняется, что мужчине вменили уголовную статью «Сбыт поддельного официального документа».

— Моисеев приобрел у неустановленного лица два заведомо поддельных сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, якобы выданных одной из столичных поликлиник. Затем, действуя из корыстных побуждений, в марте 2021 года посредством курьерской доставки Моисеев сбыл заведомо поддельные сертификаты за 7 тысяч рублей, — заявили в ведомстве.

В результате полицейские выявили факт преступления, изъяли документы из незаконного оборота и задержали подозреваемого.

Ранее в пресс-службе МВД России рассказали, что за неделю с 18 по 24 октября органы МВД возбудили 14 уголовных дел из-за подделки медицинских документов, связанных с COVID-19.

По данным ведомства, только за указанный период было проведено более 1300 мероприятий, направленных на выявление фактов изготовления подделок и торговли нелегальными сертификатами, QR-кодами, ПЦР-тестами и справками, освобождающими от вакцинации против коронавируса.