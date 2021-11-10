«Валяют дурака»: Грызлов оценил действия Украины в контактной группе по Донбассу

Фото: Администрация президента РФ

Члены украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе «валяют дурака». Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов в среду, 10 ноября.

— Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, «валяют дурака», — рассказал дипломат.

Логику такого поведения, по его словам, невозможно понять с точки зрения здравого смысла. ОБСЕ проводит политику молчаливого одобрения фактов невыполнения Минских соглашений со стороны Киева, приводит слова Грызлова ТАСС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.