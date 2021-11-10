Врач рассказала о важности сна после вакцинации от COVID-19

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Человеку необходимо выспаться после вакцинации от коронавируса. Об этом «Вечерней Москве» заявила невролог-сомнолог Елена Царева в среду, 10 ноября.

— Да, это необходимо. В принципе, когда организм испытывает повышенную нагрузку любого вида, ему нужен сон в большем количестве, — рассказала специалист.

Чем больше нагрузка, тем выше потребность во сне, объяснила она. Увеличение длительности сна после вакцинации, по ее словам, может быть естественным физиологическим ответом.

При этом спать, когда такого желания нет, не стоит, подчеркнула невролог. В целом это следует делать в определенном месте и времени, причем желательно, чтобы сон был регулярным, уточнила эксперт.

— Находиться в постели без сна больше 15 минут многие мои коллеги настоятельно не рекомендуют, потому что формируется рефлекс, когда вы не спите в кровати. Это прямой путь к бессоннице, особенно если это продолжается больше трех недель, — напомнила сомнолог.

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Если человек лежал на диване весь день, то он заснет довольно поздно с большой долей вероятности. При этом, если он занимался различными видами деятельности, то спать захочется раньше, заключила Царева.