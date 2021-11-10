Стало известно о намерении главы Минкульта Украины подать в отставку

Фото: Instagram / o.tkachenko.ua

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко планирует подать в отставку. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник в среду, 10 ноября.

— Кабинет министров на закрытом заседании 10 ноября проголосовал за отделение Госкино от Министерства культуры и информационной политики Украины. В связи с этим решением Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление об отставке председателю Верховной рады, — говорится в сообщении.

Ткаченко, по данным издания, узнал о решении постфактум в ходе командировки в Париже. Госкино должно стать министерством кино, а сама процедура отделения стала «последней каплей» для министра, уверен собеседник газеты.

Министру, как уточняется, с февраля не утверждают создание отдельных центральных органов исполнительной власти. Ткаченко выступал против обособления госкино, так как это противоречит логике реформы, начатой еще до его назначения.

3 ноября Верховная рада уволила со своих должностей пятерых министров. Так, лишился поста вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко.

Рада поддержала и отставку заместителя премьер-министра, министра по вопросам неподконтрольных территорий Алексея Резникова. Отправлен в отставку и министр обороны Андрей Таран.