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Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы

Виктория Храменкова

Город
Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы
Фото: Pixabay

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в аэропорту Внуково было отменено пять рейсов, а в Домодедове шесть рейсов отменили и два задержали.

Кроме этого, в Шереметьеве задержано четыре рейса и столько же отменено.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.

Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом.

Кроме того, Россия сняла ограничения на перелеты в ОАЭ, Австрию, Финляндию и Швейцарию и на регулярные и чартерные полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также Россия увеличила количество регулярных рейсов в 12 стран: Болгарию, Албанию, Венесуэлу, Венгрию, Грецию, Италию, Испанию, Германию, Францию, Северную Македонию, на Мальту и Мальдивы.

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