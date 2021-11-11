Гинцбург сообщил, что в России разрабатывается лекарство от COVID-19

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В России разрабатывается лекарство, которое сможет подавлять размножение коронавирусной инфекции. Однако его результат будет представлен позже, чем препарат, который разрабатывается на основе антител. Об этом рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее эксперт заявлял, что центр Гамалеи разрабатывает препарат для лечения COVID–19. Отмечается, что в его составе — антитела. Клинические испытания препарата планируется начать в январе 2022 года и завершить в течение 3-4 месяцев.

— Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем, — подчеркнул Гинцбург в интервью РИА Новости.

Кроме этого он сказал, что те препараты, которые существуют сейчас не настолько хорошо подавляют размножение вируса. Новые лекарства смогут лечить больных, которые находятся в тяжелом состоянии.

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В начале ноября Президент России Владимир Путин в ходе совещания Министерства обороны РФ и предприятий российского оборонно-промышленного комплекса в Сочи заявил, что ученые в ближайшее время завершат разработку лекарственных средств против коронавирусной инфекции.