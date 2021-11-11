Россиянина Жукова приговорили к 10 годам лишения свободы в США

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В среду, 11 ноября, суд в Нью-Йорке приговорил гражданина России Александра Жукова к десяти годам тюремного заключения. Жуков обвиняется в мошенничестве в киберпространстве. Об этом говорится в заявлении минюста США.

По версии стороны обвинения, Жуков совместно с другими лицами в период с 2014 по 2016 год создавал иллюзию того, что обеспечивает просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. На самом деле просмотры рекламы росли за счет искусственно созданных страниц пользователей-ботов, считает прокуратура. Таким образом, обвиняемые якобы получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете.

Также известно, что судья Эрик Комити также обязал россиянина выплатить компенсацию. Ее размер составляет почти четыре миллиона долларов, передает ТАСС.

Александр Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии по американскому запросу. Кроме него, обвинения в кибермошенничестве были предъявлены еще пяти российским гражданам — Михаилу Андрееву, Дмитрию Новикову, Денису Авдееву, Борису Тимохину и Александру Исаеву, а также двух гражданам Казахстана.

В январе 2019 года Жуков был экстрадирован в США. По информации Минюста США, деятельность Жукова, который называл себя среди сообщников «королем обмана», привела к ущербу для американской рекламной индустрии в размере семи миллионов долларов.