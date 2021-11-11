Российским водителям посоветовали отложить на год покупку автомобиля

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В ближайшие год–полтора российским водителям лучше не приобретать автомобиль. Такой совет в беседе с «Вечерней Москвой» дали эксперты.

Отложить стоит покупку как новой, так и подержанной машины. Вторые дорожают из-за дефицита первых, и на рынке сейчас скопилось огромное количество проблемного автохлама, пояснил автоэксперт Петр Баканов.

Однако, если уж очень хочется сесть за руль, можно взять авто в долгосрочную аренду, напоминает специалист. Например, воспользоваться лизингом или подпиской. К тому же в некоторых случаях есть возможность выкупа машины, заметил автоэксперт.

— Возможно, этот вариант будет самым жизнеспособным и не приведет к существенным переплатам, — сказал он.

Автоюрист Сергей Радько также призвал дождаться, когда рынок «устаканится», наполнится новыми автомобилями. Это, считает он, в любом случае произойдет, «просто не так скоро, как хотелось бы».

— Мы видим, что пандемия не заканчивается и дефицит запчастей, комплектующих, электронных компонентов пока присутствует. Без них нельзя выпустить машину. Но производители рано или поздно из этой ситуации выйдут. В основном же подорожание связано с сокращением производства электронных компонентов, а их основные изготовители находятся в Юго-Восточной Азии, где было довольно много локдаунов и заводы простаивали. А некоторые и сейчас работают не на полную мощь, — объяснил Радько.

Баканов в свою очередь обратил внимание на то, что дефицит возник также из-за «неправильного поведения» покупателей, чем и воспользовались дилеры, подняв цены. Игнорирование же ситуации, по словам эксперта, позволило бы создать на складах запас машин и немного «продавить» бизнес.