«Ненавижу»: стало известно, за что россияне не любят свою работу

Фото: freepik.com

59 процентов россиян признались, что не любят свою работу. Среди основных жалоб — чрезмерная нагрузка и низкая зарплата. Об этом «Вечерней Москве» рассказали специалисты карьерного портала MyResume. Они провели опрос среди 1022 респондентов разных возрастов со всей России.

— 54,79 процента наших сограждан не любят свою работу и вынуждены на нее ходить, чтобы хоть как-то оплачивать ипотеку и прочие долговые обязательства. Причем от общего числа опрошенных так ответили в равной степени и мужчины, и женщины. Еще 3,91 процента респондентов выбрали вариант «ненавижу», — сообщили эксперты.

Больше всего россияне оказались недовольны зарплатой: так ответили 33,57 процента опрошенных. На втором месте — жалобы на чрезмерную нагрузку (22,86 процента), на третьем — большой объем задач вне должностной инструкции (12,5 процента). Чуть меньше россиян сказали, что их нервируют начальник (8,93 процента), клиенты (5,71 проценты) или коллеги (5,71 процента). В некоторых компаниях отсутствует должное материальное оснащение, что тоже является раздражающим фактором. Поэтому 3,21 процента участников опроса устали самостоятельно постоянно покупать бумагу, прочую «канцелярию» и расходные инструменты.

— Одним из главных преимуществ своей нелюбимой работы россияне назвали возможность заниматься личными делами в течение дня — 26,07 процента ответов. Удивительно, но в их числе те, кто до этого жаловался на большую загруженность. Это 13,7 процента россиян, — отметили аналитики.

При этом почти 29 процентов респондентов не хотят расставаться со своим коллективом: дружеская обстановка перекрывает все минусы текущего положения. Некоторым россиянам (11,07 процента) повезло с руководителем. И только 12,14 процента опрошенных категорично заявили, что плюсов нет вообще.

Отдельно эксперты проанализировали ответы тех, кто ходит на работу с удовольствием. Таких набралось 41,29 процента. Из данной выборки каждого третьего сейчас устраивает абсолютно все, однако 22,75 процента все-таки хотели бы зарплату повыше, а 16,11 процента участников опроса пожаловались на нехватку времени для выполнения поставленных руководителем задач.

Секрет оптимизма работающих с удовольствием кроется в дружном коллективе (31,28 процента ответов), лояльном руководстве (20,85 процента), в умении одновременно решать рабочие и личные вопросы (18,01 процента) и достойном уровне оплаты труда (17,54 процента).