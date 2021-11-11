Интервалы движения трамваев № 10, 15 и 21 восстановлены в СЗАО Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Прежние интервалы движения на маршрутах трамваев № 10, 15, 21, 28, 30, 31 на северо-западе Москвы восстановлены с четверга, 11 ноября.

Временные автобусы № 010, 021 и 028 больше не будут курсировать, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что интервалы движения вышеуказанных трамваев были увеличены по техническим причинам. Это было связано с проведением ремонтных работ на участках маршрута.

По поручению мэра Москвы с 1 сентября все пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными. С этого времени горожане совершили уже пять миллионов пересадок и сэкономили около 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Самыми востребованными маршрутами с пересадками стали трамваи № 11 и 17 на северо-востоке города и электробусный маршрут м4, проходящий по Ленинскому проспекту.