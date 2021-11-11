Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Интервалы движения трамваев № 10, 15 и 21 восстановлены в СЗАО Москвы

Полина Долганова

Город
Интервалы движения трамваев № 10, 15 и 21 восстановлены в СЗАО Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Прежние интервалы движения на маршрутах трамваев № 10, 15, 21, 28, 30, 31 на северо-западе Москвы восстановлены с четверга, 11 ноября.

Временные автобусы № 010, 021 и 028 больше не будут курсировать, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что интервалы движения вышеуказанных трамваев были увеличены по техническим причинам. Это было связано с проведением ремонтных работ на участках маршрута.

По поручению мэра Москвы с 1 сентября все пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными. С этого времени горожане совершили уже пять миллионов пересадок и сэкономили около 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Самыми востребованными маршрутами с пересадками стали трамваи № 11 и 17 на северо-востоке города и электробусный маршрут м4, проходящий по Ленинскому проспекту.

Читайте также:
Трамваисеверо-запад МосквыТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте