Сергей Собянин: Чертаново станет центром авиамодельного спорта

Фото: Телеканал «ТВ Центр»

Обновленный кордодром станет центром притяжения столичного района Чертаново. Об этом в своем блоге в четверг, 11 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, жители района, которые увлекаются автомобильным спортом, в настоящее время могут заняться своим хобби на поляне рядом с Битцевским лесом. Там можно проводить тренировочные запуски и соревнования.

— В этом районе работают сильные секции авиамодельного спорта. Сегодня в них ходят дети и даже внуки тех ребят, которые когда-то, еще в 70-е годы, увлеклись авиамоделизмом, — рассказал глава города.

Теперь поляну планируют привести в порядок. После благоустройства объекта москвичи получат новые площадки для запуска спортивных автомобилей. Для занятий в кружках на площадке появится некапитальный павильон.

Сооружения рядом с кордодромом также будут продуманы и удобны. Рабочие модернизируют рядом с объектом детские площадки, а также обновят площадки для занятия спортом.

Работы планируется провести в следующем году. После того как они будут завершены, жители Москвы получат площадку, на которой можно проводить всероссийские и международные соревнования по автомобильному спорту.

Выразить свое мнение о благоустройстве кордодрома москвичи могут в рамках проекта «Активный гражданин, подытожил мэр.