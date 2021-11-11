Кризисный центр помог более двум тысячам женщин с детьми

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За восемь лет работы в Москве Кризисного центра, который курирует департамент труда и социальной защиты населения, его специалистами была оказана помощь более двум тысячам женщин. Об этом 11 ноября сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер.

По ее словам, в первую очередь жертву домашнего насилия необходимо изолировать от агрессора. Это поможет ей принять адекватное решение и сформировать осознанное отношение к себе и своему будущему.

В кризисном центре работает большой штат специалистов: психологи, специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации и юристы. Отмечается, что роль последних особо важна, так как часто жертва насилия не может выйти из кризиса из-за незнания законов.

— В центре предоставляется место для временного проживания до двух месяцев, при необходимости срок может быть продлен. Также женщина может рассчитывать на психологическую, юридическую, социально-медицинскую и социально-педагогическую помощь, — приводит слова Бербер официальный сайт мэра Москвы.

Также уточняется, что в центре работает программа «О чем молчат мужчины». В ее рамках к специалистам могут обратиться те, кто признает наличие проблем и хочет измениться в лучшую сторону.

Кризисный центр оказывает также услуги в онлайн-формате, на консультацию можно предварительно записаться на сайте центра.

В октябре депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о планах внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца года. По ее словам, для эффективной профилактики нужна слаженная работа всех систем.