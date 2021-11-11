Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кризисный центр помог более двум тысячам женщин с детьми

Евгений Белоусов

Город
Кризисный центр помог более двум тысячам женщин с детьми
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

За восемь лет работы в Москве Кризисного центра, который курирует департамент труда и социальной защиты населения, его специалистами была оказана помощь более двум тысячам женщин. Об этом 11 ноября сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер.

По ее словам, в первую очередь жертву домашнего насилия необходимо изолировать от агрессора. Это поможет ей принять адекватное решение и сформировать осознанное отношение к себе и своему будущему.

В кризисном центре работает большой штат специалистов: психологи, специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации и юристы. Отмечается, что роль последних особо важна, так как часто жертва насилия не может выйти из кризиса из-за незнания законов.

— В центре предоставляется место для временного проживания до двух месяцев, при необходимости срок может быть продлен. Также женщина может рассчитывать на психологическую, юридическую, социально-медицинскую и социально-педагогическую помощь, — приводит слова Бербер официальный сайт мэра Москвы.

Также уточняется, что в центре работает программа «О чем молчат мужчины». В ее рамках к специалистам могут обратиться те, кто признает наличие проблем и хочет измениться в лучшую сторону.

Кризисный центр оказывает также услуги в онлайн-формате, на консультацию можно предварительно записаться на сайте центра.

В октябре депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о планах внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия до конца года. По ее словам, для эффективной профилактики нужна слаженная работа всех систем.

Читайте также:
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвыпомощь людямДомашнее насилие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте