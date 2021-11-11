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Стартовал прием заявок на конкурс «Доброволец года — 2022»

Евгений Белоусов

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Стартовал прием заявок на конкурс «Доброволец года — 2022»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / В. Новиков

В Москве стартовал конкурс «Доброволец года — 2022», который организовывает Московский центр «Патриот.Спорт». Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил директор центра Марат Кучушев.

Основной целью конкурса Кучушев назвал популяризацию волонтерского движения среди школьников и студентов. Кроме того, конкурс поддерживает педагогов образовательных организаций, которые реализуют добровольческие инициативы. Конкурс проводится уже пять лет подряд.

Всего в конкурсе три категории: «Волонтер», «Отряд» и «Руководитель». Кроме регистрации на сайте «Патриот.Спорт», для участия в конкурсе школьники должны записать семиминутные видео, в которых рассказывают о своем волонтерском опыте в 2021 году. Преподаватели должны предоставить свои методические рекомендации по организации волонтерской деятельности в школах и колледжах.

— Волонтерство сегодня — это не просто помощь всем, кто в ней нуждается, это образ жизни. К добровольческому движению ежедневно присоединяется все больше молодежи. Они помогают детским домам, ветеранам, поддерживают экологические акции, ухаживают за памятниками, — передает слова Кучушева официальный сайт мэра Москвы.

«Доброволец года» проходит с 2016 года. В прошлом году в проекте появилась специальная номинация для педагогов. Прием заявок и конкурсных работ пройдет с 12 ноября по 30 декабря.

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