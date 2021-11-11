Метеоролог рассказал, когда в Москве выпадет очередной снег

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В ночь на четверг, 11 ноября, в Москве выпал снег. Большинство метеорологических станций города зафиксировало покров в один сантиметр. В центре столицы высота снежного слоя составила три сантиметра. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, снег не задержится в Москве надолго. Это обусловлено плюсовыми температурами в течение дня.

— В течение дня большая часть снежного покрова растает, так как температура днем будет положительная. Думаю, завтра его уже вообще не будет. К тому же, пройдут дожди. Снег будет таять, — прокомментировал Леус.

Метеоролог добавил, что до конца ноября погода будет неустойчивой, постоянный снежный покров вряд ли установится в этом месяце. При этом очередного снега стоит ожидать уже в начале следующей недели, отметил он.

— Возможно, теперь снег выпадет в начале следующей недели, но он тоже не задержится надолго. Есть вероятность, что в начале третьей декады ноября снег пролежит подольше. Но пока наши прогнозы говорят, что постоянный снежный покров в ноябре вряд ли установится. Время от времени снег будет выпадать и таять: погода пока не хочет переходить на зимние рельсы и остается осенней, резко меняющейся, — разъяснил собеседник «ВМ».

Пока рано делать прогнозы насчет количества снега будущей зимой, считает Леус. Однако, по мнению метеорологов, сезон будет теплым, а значит, «рассчитывать на завалы снега не стоит», заключил он.