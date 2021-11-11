Кардиохирург Бокерия объяснил, когда нужно пить валокордин
Профессор и кардиохирург Лео Бокерия рассказал о своем отношении к валокордину, который широко применяется в нашей стране и есть в аптечке почти у каждого.
Доктор рассказывает, что относится к этому препарату положительно и сам периодически его принимает.
— У меня бывают тоже такие периоды, когда я начинаю психовать. И 20 капель валокордина, именно такая дозировка, снимают эмоциональные нагрузки, и ты становишься нормальным человеком. Это такой седативный препарат, который совершенно безобидный, если его не пить стаканами, — рассказал врачв интервью для YouTube-канала «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».
Доктор делится своим способом использования валокордина. Если он знает, что ему предстоит спать 4–5 часов, перед этим он выпивает 20 капель валокордина, и утром врач не чувствует недосып.
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