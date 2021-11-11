«Географический диктант» пройдет 14 ноября в «Москвариуме» на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Москвариума на ВДНХ

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Акция «Географический диктант» пройдет в воскресенье, 14 ноября, в 12:00 на площадке центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба комплекса.

Как говорится в сообщении, после самого диктанта участники смогут отправиться на тематическую экскурсию «География России: моря, реки, озера», которая была специально разработана к диктанту.

Всего участникам диктанта необходимо будет ответить на 40 вопросов, которые поделены на два блока: 10 заданий базового уровня на основе общеизвестных фактов из географии и 30 заданий, для решения которых потребуется применить применить образное мышление, логику и эрудицию. Результаты будут опубликованы 6 декабря на официальном сайте проекта «Географический диктант».

Участие в диктанте и экскурсии бесплатное, необходима предварительная запись по телефону: +7 (499) 677-99-99, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что диктант пройдет в трех форматах: очном, дистанционном и онлайн.