Умер российский джазовый пианист Вячеслав Горский

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На 69-ом году жизни скончался российский джазовый пианист Вячеслав Горский. Об этом сообщил его сын Игорь Горский на его странице в Facebook.

— Сегодня Вячеслава Горского не стало. Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция прошла успешно, и восстановление шло полным ходом. Но тут развилась пневмония. Вчера ночью Вячеслав попал в реанимацию. Спасти его не удалось, — написал он в социальной сети.

Из-за ситуации с коронавирусом даты прощания с артистом пока не определены.

Вячеслав Горский был известным в мире и России музыкантом. Неоднократный победитель рейтингов престижных музыкальных изданий, автор нескольких рок-опер, создатель и руководитель ансамбля «Квадро». За период с 1995 по 2002 годы признан лучшим клавишником России по версии журнала «Music Box» и агентства «Интермедиа». Выступал с концертами в Польше, Германии, Венгрии и России.В его дискографии свыше 20 авторских альбомов и альбомов ансамбля «Квадро».