Профессор Ульянов посоветовал при насморке капать в нос черный чай

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Промывание носа любыми средствами, а также использование аптечных капель при насморке очень вредны. Лучше для лечения воспаления применять обычный черный чай. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор, врач-отоларинголог Юрий Ульянов.

— Нос создан природой, чтобы вычищать горло и легкие. Но 80 процентов людей имеют нарушения аэродинамики носа за счет разных степеней искривления перегородки. Получается, что воздух идет не через пазухи носа, а мимо них, попадает в горло, раздражает его и вызывает сезонные простуды. В результате идет воспаление, а оно имеет определенные циклы. Слизистая отекает и начинает бороться с раздражителями. Когда закапывают капли, они парализуют слизистую и так останавливают воспалительный процесс, он становится хроническим. Открытый носовой вход от сосудосуживающих капель пропускает воздух в горло, а это травмирует его и дыхательные пути. От этого частые боли, тонзиллиты. Поэтому нельзя насильственно мешать воспалительному процессу. Есть еще гормональные капли, они еще более агрессивные, — пояснил лор-врач.

Как добавил Ульянов, врачи часто прописывают симптоматическую терапию, а необходимо лечить уже само заболевание — хронический риносинусит. Поэтому надо прежде всего не вредить себе, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Есть народная медицина — черный чай цвета коньяка. Им можно промывать нос и закапывать. Он мягко снимает воспалительный процесс. И сами по себе такие капли защищают, потому что они увлажняют нос и горло, — сказал специалист.

В качестве профилактики различных воспалений в носу и горле Ульянов рекомендовал утром заниматься гимнастикой до разогрева, который определяется испариной на лбу. Так будут насильно продуваться пазухи носа, разъяснил врач. Помимо этого, россиянам еще нужно закаляться.