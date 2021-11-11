Архитектор поделился советами по строительству частного дома

Фото: Дмитрий Гаврилов, «Вечерняя Москва»

При строительстве дома россиянам важно учитывать несколько факторов — технологию строительства, стоимость фасадных материалов, остекление и выбор автора проекта. При этом не стоит слепо опираться на тренды в отрасли, либо следовать советам друзей или родственников. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий архитектор и управляющий партнер старейшей московской архитектурной компании Евгений Коблов.

Один из главных моментов — технология строительства. Сейчас в России набирает популярность американская каркасная экономичная система возведения домов, пояснил архитектор. Благодаря современным технологиям можно создать любую форму, в том числе даже с плоскими крышами. Недостаток таких домов, по словам собеседника «ВМ», — ненадежность конструкции перед стихийными бедствиями.

— В последнее время произошел сильный рост цен на все материалы. Если раньше я мог сориентировать заказчика на стоимость «коробки» в бетоне от 40 000 рублей за квадратный метр, то сейчас она начинается от 48-50 тысяч рублей. На стоимость реализации проекта также влияет остекление. Самый экономичный и распространенный вариант — пластиковые окна. Но можно выбрать алюминиевый профиль с витражной конструкцией. Тогда цена вырастет в десятки раз. Если взять немецкий или швейцарский более тонкий профиль, то произойдет дополнительное десятикратное удорожание, — отметил Коблов.

Стоимость фасадных материалов, по словам эксперта, также ощутимо разница. Например, цена дагестанского камня травертина — красивого, экологичного, не уступающего в прочности мрамору — составляет всего 35 долларов за квадратный метр. В то время как цена на фасадные панели из HPL (супердолговечного пластика) начинается от 12 000 рублей за метр. Хотя многие думают, что природные материалы дороже искусственных, на практике оказывается совершенно иначе, подметил архитектор.

Еще один фактор успеха реализации проекта дома — совпадение во всех смыслах с архитектором. Когда вас слышат и понимают с полуслова, говорят с вами на одном языке и смотрят на многое аналогично, шансы воплотить мечту в реальность значительно повышаются, подчеркнул специалист. Кроме того, готовый дом — это реализация амбиций заказчика и архитектора. Когда есть взаимное доверие и понимание, то идеи и предложения друг от друга воспринимаются адекватно и идут на пользу проекту. Противостояние и конфликты только вредят стройке, поэтому еще на старте уделите особое внимание выбору автора проекта, рекомендовал архитектор.