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Москвичам рассказали об удобных технологиях городского хозяйства

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали об удобных технологиях городского хозяйства
Фото: Unsplash

В Международный день энергосбережения на столичном сайте mos.ru рассказали, как современные технологии помогают экономить ресурсы не только городу, но и его жителям.

Так, например, в Москве каждый год проводится замена запорных устройств с механическим приводом на автоматические краны с дистанционным управлением. С помощью них в столице удается перекрыть газопровод менее чем за полторы минуты.

Еще одна инновация, которая обеспечивает в городе комфорт и безопасность, — это «умная» технология поиска уязвимых мест на теплосетях от ПАО «МОЭК». Если раньше москвичи узнавали о проблеме, когда трогали батарею, то теперь специалисты видят по приборам, как можно избежать будущих неполадок. С помощью такой технологии в осенне-зимний период 2020–2021 годов специалисты предотвратили свыше 300 нештатных ситуаций на теплосетях.

Защитить горожан от переплат за коммунальные услуги городу помогает автоматизированная система учета потребления ресурсов (АСУПР). На сегодняшний день к ней подключено 28 тысяч жилых домов и объектов бюджетной сферы.

Система помогает защитить москвичей от поломки счетчиков, когда начисления рассчитываются не по потреблению, а по нормативу.

Ко второму кварталу следующего года к системе будут подключены еще 2,6 тысячи домов и объектов социального назначения.

О других удобных технологиях, которые делают жизнь москвичей проще, можно прочитать на официальном сайте мэра Москвы.

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