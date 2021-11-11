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Лимитированная «Тройка» появилась в метро к 200-летию Достоевского

Виктория Сикерина

Город
Лимитированная «Тройка» появилась в метро к 200-летию Достоевского
Фото: Twitter-аккаунт Московского транспорта

Серию лимитированных и тематических карт для оплаты проезда «Тройка» выпустили в Москве в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 11 ноября.

В ведомстве отметили, что купить необычный проездной билет можно на станциях Кольцевой линии Московского метрополитена.

— К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского мы выпустили лимитированную «Тройку». Актуальность поднимаемых в его книгах проблем со временем стала еще острее и очевиднее. Творчество писателя принадлежит к вершинным явлениям духовной культуры человечества, — заявили в Twitter-аккаунте департамента.

До этого в ведомстве рассказали, что в столичном метро можно приобрести лимитированную транспортную карту «Тройка». Ее выпустили в честь 75-летия отечественного хоккея.

Дизайн проездного разработал дептранс по городу совместно с Федерацией хоккея России. Приобрести карту можно в кассах нескольких станций метро, а именно: «Автозаводской», «Динамо», «ЦСКА», «Пушкинской», «Комсомольской» (кольцевой и радиальной) и «Спортивной».

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