Народный календарь. Что нужно сделать 12 ноября, чтобы привлечь удачу
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
12 ноября отмечается народный праздник – Синичкин день. В Православной церкви в этот день почитают память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. Чтобы привлечь к себе удачу, нужно покормить птиц. 12 ноября почитали синиц. Делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.
Девушка, которая в этот день отведает зайчатины, станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.
Приметы погоды:
Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.
Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.
Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.
Услышать рано утром пение птиц – к холодам.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Артем, Матвей, Юлиан, Леонид, Елена, Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар.