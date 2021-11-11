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Народный календарь. Что нужно сделать 12 ноября, чтобы привлечь удачу

Анна Михалюк

Сюжет: 

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Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 12 ноября, чтобы привлечь удачу
Фото: pixabay.com

12 ноября отмечается народный праздник – Синичкин день. В Православной церкви в этот день почитают память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. Чтобы привлечь к себе удачу, нужно покормить птиц. 12 ноября почитали синиц. Делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Девушка, которая в этот день отведает зайчатины, станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.

Приметы погоды:

Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.

Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.

Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 12 ноября, чтобы привлечь удачу

Именины отмечают: Артем, Матвей, Юлиан, Леонид, Елена, Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар.

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