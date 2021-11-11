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В Дептрансе заявили, что столичные водители откажутся от личных авто в пользу метро

Виктория Сикерина

Город
В Дептрансе заявили, что столичные водители откажутся от личных авто в пользу метро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 13 тысяч автомобилистов Москвы откажутся от личных машин в пользу Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Такое мнение выразил директор НИИ «Мостранспроект» Владимир Титов в четверг, 11 ноября.

Он отметил, что так жители столицы разгрузят линии подземки. Например, Кольцевая ветка станет свободнее на 30 процентов.

— Тринадцать тысяч москвичей просто откажутся от автомобилей и начнут пользоваться метро впервые. Сейчас у них нет такой возможности, но благодаря БКЛ им будет намного выгоднее, быстрее, проще добираться на работу на метро вместо личных автомобилей, — передает РИА Новости слова Титова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что проектирование и строительство новых станций на восьми ветках Московского метрополитена запланировали на 2022–2024 годы.

Он уточнил, что основной задачей специалистов в указанный период останется завершение возведения Большой кольцевой линии метро.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что запуск БКЛ позволит изменить маршруты движения людей и вывести из центра столицы потоки транзитных пассажиров.

По его словам, новое кольцо подземки откроет перед москвичами и гостями столицы большой выбор маршрутов передвижения по городу. Благодаря этому снизится загруженность линий и сократится время, необходимое на дорогу.

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