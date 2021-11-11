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Муцениеце рассказала, что готова сняться с Прилучным в одном фильме после их развода

Дарья Чентаева

Общество
Муцениеце рассказала, что готова сняться с Прилучным в одном фильме после их развода
Фото: instagram/agataagata

Популярная российская актриса Агата Муцениеце высказалась о бывшем супруге Павле Прилучном. Актриса сообщила, что готова сняться с ним в одном фильме.

Более десяти лет назад Муцениеце тайно поженилась со своим коллегой по сериалу «Закрытая школа». В браке у них родились двое детей Тимофей и Мия. Но их союзне продлился долго, и весной 2020 года супруги развелись. СМИ утверждали, что незадолго до размолвки актер якобы был уличен в физической агрессии по отношению к Муцениеце.

Недавно артистка приняла участие в YouTube-шоу блогера Иды Галич «Есть вопросики», в котором случайные прохожие на улице задают вопросы звезде. Один из жителей столицы поинтересовался, готова ли Муцениеце играть в одном фильме с Прилучным.

— Конечно, я бы согласилась с ним сниматься, потому что в первую очередь я профессиональная актриса. А что такого? — спросила актриса.

Муцениеце призналась, что это решение далось ей нелегко. Первое время после развода она отказывалась играть с экс-супругом в одном спектакле и не стала принимать участие в проекте «В клетке». Но спустя время актриса отпустила ситуацию и не видит ничего страшного в том, чтобы сниматься с Прилучным на одной площадке, передает «ФАН».

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