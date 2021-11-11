Сергей Собянин рассказал о работе Боткинской больницы после ремонта в корпусе хирургии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к22 Карта всех событий

Отделение хирургии в Городской клинической больнице имени Боткина на севере Москвы открылось после проведения здесь капитального ремонта. Теперь врачи работают с передовым и инновационным оборудованием, а горожане пребывают в комфортных палатах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 11 ноября.

Глава города отметил, что на базе медицинского учреждения действуют хирургия и травматология «одного дня». Такой формат позволяет пациентам сразу после операции или процедуры отправляться домой.

— Это уже шестой отремонтированный корпус в Боткинской больнице. В июле открыли современный эндоскопический центр, в сентябре — центр амбулаторной онкологической помощи для жителей Западного округа. В ближайшие годы модернизируем еще несколько зданий, построим скоропомощной корпус с вертолетной площадкой, — заявил Сергей Собянин на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».

1/5 Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте» 2/5 Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте» 3/5 Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте» 4/5 Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте» 5/5 Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте»

Также на официальном сайте мэра Москвы добавили, что с начала открытия хирургического корпуса после ремонта медики уже провели около 400 операций, среди которых 249 — срочные, а 143 — в отделении гной травматологии и хирургии.

После ремонта увеличился показатель помощи формата «одного дня». Теперь Боткинская больница готова принять до 10 тысяч таких случаев ежегодно.

При этом каждый год около 107 тысяч москвичей получают необходимую медицинскую помощь в учреждении, а врачи проводят более 70 тысяч операций, говорится в сообщении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова.