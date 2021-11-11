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Более половины украинцев высказались за роспуск Рады

Лала Манушакян

В мире
Более половины украинцев высказались за роспуск Рады
Фото: president.gov.ua

Свыше 50% граждан Украины поддерживают досрочный роспуск Верховной рады и отставку правительства страны. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

— Идею роспуска парламента и назначения новых выборов поддерживают 58 процентов, не поддерживают 38 процентов. Отставку правительства и назначение нового кабмина поддерживают 55 процентов опрошенных, не поддерживают 39 процентов. Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40 процентов, не поддерживают 58 процентов, — передает РИА Новости.

Телефонный опрос проводился с 4 по 9 ноября во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В нем приняли участие 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность исследования составила примерно 1,5 процента.

3 ноября Рада уволила со своих должностей пятерых министров. Так, лишился поста вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко.

Рада поддержала и отставку заместителя премьер-министра, министра по вопросам неподконтрольных территорий Алексея Резникова. Отправлен в отставку и министр обороны Андрей Таран.

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