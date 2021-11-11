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Умер основатель Московского детского театра Геннадий Чихачев

Дарья Чентаева

Общество
Умер основатель Московского детского театра Геннадий Чихачев
Фото: предоставлено пресс-служба театра

Умер основатель и бессменный руководитель Московского детского музыкально-драматического театра Геннадий Чихачев. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе театра.

— Ушел большой режиссер, большой человек, большой артист Геннадий Чихачев. Осиротел театр, который он создал 35 лет назад. (…) Мы будем помнить всегда его доброту, его юмор, его отеческое отношение к коллективу, —говорится в материале.

В пресс-службе причины смерти Чихачева не сообщают.

Геннадий Чихачев родился 19 декабря 1952 года. В ноябре 1987 года Чихачев основал театр-студию, который в 1992 году стал муниципальным, а в 1994 году — государственным.

С момента появления детского музыкально-драматического театра для зрителей были представлены различные спектакли, среди которых историческая дилогия «Великая любовь Екатерины Великой», мюзиклы «Человек-амфибия» и другие.

Геннадий Чихачев получил звания заслуженного деятеля искусств России и заслуженного артиста России. Он также являлся лауреатом премии правительства Москвы.

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